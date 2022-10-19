По данным следствия, подозреваемый, имея пророссийские взгляды, во время оккупации Бучи добровольно согласился сотрудничать с военнослужащими России.

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Предатель участвовал в карательных рейдах оккупантов и помогал выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления.

Он по собственной инициативе предложил свою помощь российским оккупантам, после чего ему выдали оружие, военную форму российского образца и "инструкции" по дальнейшим действиям против украинских защитников.

– рассказали в СБУ.

Находясь на вражеском БТРе совместно с врагом, он ворвался во двор своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов ТрО. В случае захвата Киевской области, он планировал войти в состав оккупационной администрации.

Коллаборант остался в освобожденном городе, и, пытаясь скрыть свои преступления, вступил в ряды доброта. В дальнейшем он планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных. Однако СБУ своевременно разоблачила предателя.

Какое наказание светит предателю

Ему сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Заметим, что после деоккупации украинскими войсками части захваченных Россией территорий нашей страны начали выяснять факты коллаборации. Среди предателей есть и педагоги. Образовательный омбудсмен также рассказал, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины педагогов-предателей ожидает наказание. Их могут заключить в тюрьму и запретить преподавать.

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