Однак і на підконтрольній Україні території є зрадники. Вони працюють у навчальних закладах і при цьому підтримують Росію.
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Педагогиня виправдовувала Путіна та агресію Росії
Так, прихильницю "русского міра" викрили у Житомирі. ДБР повідомило про підозру заступниці директора місцевого ліцею №25.
У квітні 2022 року під час зборів колективу жінка виправдовувала Путіна. Також наголошувала, що Україна та Росія мають бути єдиним цілим. До того ж підтримала окупацію Кримського півострова та Донецької області.
Також, на думку зрадниці, "це Україна спровокувала Росію", "керівництво України мало піти на поступки РФ", а "введення російських військ в Україну та запровадження так званої "політики Путіна" буде корисним для розвитку України".
Не змінила "педагогиня" свою думку навіть тоді, коли 4 березня 2022 року російська армія поцілила ракетою у навчальний заклад. Натомість у знищенні ліцею вона звинуватила українську владу.
За житомирську освітянку взялось ДБР
У кінці жовтня справу передали до ДБР. Слідчі зібрали докази й повідомили жінці про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, а також осіб, які її здійснювали.
Тепер зрадниці може загрожувати до 3 років неволі.
Працівники ДБР при цьому клопотатимуть у суді про домашній арешт та відсторонення від посади цієї "освітянки".
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Хотіла надалі вчити дітей
- Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов недавно повідомив, що суд визнав винною у колабораціонізмі вчительку із Житомира. Однак вона надалі працюватиме з дітьми.
- Освітній омбудсмен уточнив, що учительку-колаборантку мали б покарати позбавленням права працювати за професією терміном на 10 років.
- Але вчительці із Житомира не заборонили працювати у школі.
- Тож, за словами Горбачова, вона знову зможе "труїти дітей російською пропагандою". Освітній омбудсмен при цьому вважає, що "щось не так в наших законах...".