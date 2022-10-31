Однак і на підконтрольній Україні території є зрадники. Вони працюють у навчальних закладах і при цьому підтримують Росію.

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Педагогиня виправдовувала Путіна та агресію Росії

Так, прихильницю "русского міра" викрили у Житомирі. ДБР повідомило про підозру заступниці директора місцевого ліцею №25.

У квітні 2022 року під час зборів колективу жінка виправдовувала Путіна. Також наголошувала, що Україна та Росія мають бути єдиним цілим. До того ж підтримала окупацію Кримського півострова та Донецької області.

Також, на думку зрадниці, "це Україна спровокувала Росію", "керівництво України мало піти на поступки РФ", а "введення російських військ в Україну та запровадження так званої "політики Путіна" буде корисним для розвитку України".

Не змінила "педагогиня" свою думку навіть тоді, коли 4 березня 2022 року російська армія поцілила ракетою у навчальний заклад. Натомість у знищенні ліцею вона звинуватила українську владу.

За житомирську освітянку взялось ДБР

У кінці жовтня справу передали до ДБР. Слідчі зібрали докази й повідомили жінці про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, а також осіб, які її здійснювали.

Тепер зрадниці може загрожувати до 3 років неволі.

Працівники ДБР при цьому клопотатимуть у суді про домашній арешт та відсторонення від посади цієї "освітянки".

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