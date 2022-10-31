Однако и на подконтрольной Украине территории есть предатели. Они работают в учебных заведениях и при этом поддерживают Россию.

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Педагог оправдывала Путина и агрессию России

Так, поклонницу "русского мира" разоблачили в Житомире. ГБР сообщило о подозрении заместителя директора местного лицея № 25.

В апреле 2022 года во время собрания коллектива женщина оправдывала Путина. Также отмечала, что Украина и Россия должны быть единым целым. К тому же, поддержала оккупацию Крымского полуострова и Донецкой области.

Также, по мнению предательницы, "это Украина спровоцировала Россию", "руководство Украины должно было пойти на уступки РФ", а "введение российских войск в Украину и введение так называемой политики Путина будет полезным для развития Украины".

Не изменила "педагог" свое мнение даже тогда, когда 4 марта 2022 года российская армия попала ракетой в учебное заведение. В то же время в уничтожении лицея она обвинила украинские власти.

За житомирского педагога взялось ГБР

В конце октября дело передали в ГБР. Следователи собрали доказательства и сообщили женщине о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины, а также осуществлявших ее лиц.

Теперь изменница может грозить до 3 лет неволи.

Работники ГБР при этом будут ходатайствовать в суде о домашнем аресте и отстранении от должности этой "просветительницы".

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Хотела в дальнейшем учить детей