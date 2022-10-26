Недавно педагога-коллаборанта обнаружили в Харьковской области. А теперь предательницей оказалась учительница в Житомире.

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Учительница из Житомира будет в дальнейшем русифицировать детей

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев сообщил, что суд признал виновной в коллаборационизме учительницу из Житомира. Однако она будет в дальнейшем работать с детьми.

Расскажет им об "адномнароде", называя трагедию Бучи "фейком",

– заметил Горбачев.

Образовательный омбудсмен уточнил, что учителя-коллаборанта должны были наказать лишением права работать по профессии сроком на 10 лет. Но учительнице из Житомира не запретили работать в школе. По словам Горбачева, она снова сможет "травить детей российской пропагандой". Образовательный омбудсмен при этом считает, что "что-то не так в наших законах...".