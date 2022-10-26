Недавно педагогиню-колаборантку виявили на Харківщині. А тепер зрадницею виявилася вчителька у Житомирі.

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Учителька із Житомира надалі русифікуватиме дітей

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов повідомив, що суд визнав винною у колабораціонізмі вчительку із Житомира. Однак вона надалі працюватиме з дітьми.

Розповідатиме їм про "адіннарот", називаючи трагедію Бучі "фейком",

– зауважив Горбачов.

Освітній омбудсмен уточнив, що учительку-колаборантку мали б покарати позбавленням права працювати за професією терміном на 10 років. Але вчительці із Житомира не заборонили працювати у школі. Тож, за словами Горбачова, вона знову зможе "труїти дітей російською пропагандою". Освітній омбудсмен при цьому вважає, що "щось не так в наших законах...".