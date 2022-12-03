Отмечают, что работники ДБР изъяли документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий.

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Установлено, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА по строительству спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности относительно сроков строительства и графика финансирования проекта,

– отметили в ДБР.

О каких нарушениях речь

По данным следствия, работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации.

Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет около 149 миллионов гривен.

Сотрудники ДБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних 7 лет.

Вероятно, речь о парке "Муромец"

СМИ сообщают, что речь идет о парке "Муромец".

Парк "Муромец" расположен в Деснянском районе, между Оболонью и Троещиной на Трухановом острове и острове Муромец. На территории парка обустроен так называемый X-Park.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.