1 февраля 2023 года ДБР проводит обыски у руководителей налоговой Киева. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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У кого проводят обыски
По словам журналистов, ДБР проводит следственные действия у исполняющего обязанности главы налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в столице.
В теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен государства
Источники издания сообщили, что ДБР расследует факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в частности, путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов.
Из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен государственных средств,
– говорится в сообщении.
ДБР разыскивает коррупционеров в госорганах
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