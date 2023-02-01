1 февраля 2023 года ДБР проводит обыски у руководителей налоговой Киева. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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У кого проводят обыски

По словам журналистов, ДБР проводит следственные действия у исполняющего обязанности главы налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в столице.

В теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен государства

Источники издания сообщили, что ДБР расследует факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в частности, путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов.

Из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен государственных средств,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала обратилась в ДБР за комментарием, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ожидаем ответа.

ДБР разыскивает коррупционеров в госорганах