Только за несколько часов смены инспекторы таможни успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете.

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Очередная преступная схема на Одесской таможне

Правоохранители отметили, что во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в наше государство.

Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей. Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США,

– подчеркнули в ГБР.

В областной прокуратуре уточнили, что свои "услуги" работник таможни оценивал от 200 до 1000 долларов США в зависимости от объема партии.

Заметим, что горе-инспектора задержали "на горячем" во время очередного получения денег. Ему планируют сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Также правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к этой или иным схемам на таможне.

Обратите внимание! Теперь инспектору Одесской таможни грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Правоохранители разоблачили масштабную схему поборов на Одесской таможне / Фото ДБР и Одесской областной прокуратуры

Интересные находки правоохранителей на Одесской таможне: коротко о главном