Только за несколько часов смены инспекторы таможни успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете.
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Очередная преступная схема на Одесской таможне
Правоохранители отметили, что во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в наше государство.
Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей. Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США,
– подчеркнули в ГБР.
В областной прокуратуре уточнили, что свои "услуги" работник таможни оценивал от 200 до 1000 долларов США в зависимости от объема партии.
Заметим, что горе-инспектора задержали "на горячем" во время очередного получения денег. Ему планируют сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Также правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к этой или иным схемам на таможне.
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Правоохранители разоблачили масштабную схему поборов на Одесской таможне / Фото ДБР и Одесской областной прокуратуры
Интересные находки правоохранителей на Одесской таможне: коротко о главном
- В конце октября на Одесской таможне обнаружили вертолет Ми-2, который давно должен быть на фронте. Впрочем, таможня не торопилась его оформлять.
- Также в ДБР сообщалось, что во время проверок был обнаружен скрытый товар на Одесской таможне стоимостью свыше 1,5 миллиарда гривен.
- Нашли более 130 контейнеров с обувью, техникой, автомобилями, строительными материалами, швейными машинками, кальянами, парфюмерией и промышленным оборудованием.