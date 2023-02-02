Очільник Одеської ОВА розповів, що обшуки не оминули й область. Варто додати, що робота спецслужб в цьому регіоні була доволі плідною та результативною.
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Які порушення викрили в Одеській області
Марченко зазначив, що 1 лютого на корупції викрили заступника начальника одного з управлінь Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА. Відомо, що посадовець налагодив злочинний механізм одержання грошей за сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок.
Крім того, 2 лютого співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оголосили про підозру ще двом посадовцям адміністрації, яких підозрюють у привласненні державних коштів при закупівлі харчових продуктів.
За даними слідства, посадовці у змові з директором ТОВ завищили ринкову вартість продуктів під час укладення тристоронніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних Сил України.
Правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року лише за одним укладеним з підконтрольним товариством договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула семи мільйонів.
СБУ викрила військового-зрадника
Цього ж дня СБУ викрила військовослужбовця Збройних сил України, який зрадив український народ та здавав ворогу розташування власних побратимів.
Марченко наголосив, що недоторканих ні в адміністрації ні в області немає і кожен повинен і буде нести відповідальність за свої вчинки згідно з законами України.
Обшуки спецслужб 1 лютого: коротко
- 1 лютого з обшуками прийшли до відомого олігарха Ігоря Коломойського. Причина в тому, що правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на "Укрнафті" та "Укртатнафті".
- Силовики також прийшли з обшуками до виконувачки обов'язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій. У неї знайшли "список бажань", в якому вона мріяла про соболину шубку, заробити 1 мільйон доларів та поїздку до Лондона.
- Також з обшуками завітали до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, депутата Вадима Столара та бізнесмена Ігоря Коломойського.
- В ДБР заявляють, що така "чистка" – це лише початок, а корупція є не менш небезпечним ворогом, ніж Росія.