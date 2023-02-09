Як виявилось, зрадник коригував ракетні удари по Києву. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

Зверніть увагу Російські агенти готували ракетні удари по залізниці та енергооб'єктах Одеси і Херсона

Як співробітник Укрзалізниці працював на Росію

Так, посадовцю регіональної філії "Південно-Західна залізниця" окупанти обіцяли лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Чоловік перебував на постійному зв’язку з ФСБ. Він слідкував за пересуванням військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Крім цього, зрадник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

Однак ворожого поплічника СБУ затримала у Чернігові. У нього знайшли листування з представником ФСБ.

Що загрожує зраднику

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

СБУ затримала ворожого агента / фото Служба безпеки України

СБУ продовжує викривати зрадників України