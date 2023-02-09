Як виявилось, зрадник коригував ракетні удари по Києву. Тепер йому загрожує позбавлення волі.
Зверніть увагу Російські агенти готували ракетні удари по залізниці та енергооб'єктах Одеси і Херсона
Як співробітник Укрзалізниці працював на Росію
Так, посадовцю регіональної філії "Південно-Західна залізниця" окупанти обіцяли лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.
Чоловік перебував на постійному зв’язку з ФСБ. Він слідкував за пересуванням військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Крім цього, зрадник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.
Однак ворожого поплічника СБУ затримала у Чернігові. У нього знайшли листування з представником ФСБ.
Що загрожує зраднику
Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
СБУ затримала ворожого агента / фото Служба безпеки України
СБУ продовжує викривати зрадників України
- Нещодавно правоохоронці викрили російську агентуру у Дніпропетровській області. Зловмисники розвідували позиції спецпризначенців ЗСУ та готували теракти.
- Також Служба безпеки викрила та затримала ворожих агентів. Вони готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах на Півдні України.
- Окрім цього, СБУ викрила військовослужбовця Збройних Сил України, який зрадив український народ та здавав ворогу розташування власних побратимів.
- СБУ затримала агента Росії, який працював на ФСБ. Колаборант сподівався отримати від окупантів квартиру в Криму.
- А в Чернівецькій області спіймали кадрового співробітника управління ФСБ Росії у Красноярському краї. Шпигун збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема, окремого полку спеціального призначення 4308.