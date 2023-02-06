Кіберфахівці СБУ викрили ще двох агентів ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Півдня України. Про це інформує 24 Канал.

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СБУ затримала двох російських агентів

За вказівкою ворога російські агенти збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Окрім того, передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні.

Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об'єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств. У разі отримання розвідінформації окупанти планували використати її для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах,

– зазначили в СБУ.

На щастя, втілити плани поплічникам загарбників не вдалося. Співробітники СБУ встановили їхнє місце перебування та затримали обох агентів на спробі передачі розвідданих ворогу.

"Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об'єктів", – розповіли правоохоронці.

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Агресору допомагали місцеві жителі

Як з'ясувалося, окупантам допомагали двоє місцевих жителів. Їх російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв'язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області з псевдонімом "Буба Касторський". Саме від нього російські агенти отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України,

– додали в СБУ.

Для комунікації використовували спеціально створений анонімний телеграм-канал. Під час обшуків у затриманих виявили смартфони з доказами законспірованого листування з ФСБшником.

Затримані листувалися зі співробітником ФСБ / Фото СБУ

Зверніть увагу! Двом чоловікам повідомили про підозру за статтею "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Суд відправив їх під варту. Зрадникам загрожує до 15 років за ґратами або навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна.