Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении Романа Дудина. Его подозревают в госизмене и совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы.

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Дудин знал о вторжении России

Правоохранители установили, что экс-чиновник накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления России на территорию Украины.

Но вместо организации работы по противодействию врагу, он фактически занялся саботажем,

– говорится в сообщении.

Бывший руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, считая, что наступление россиян будет успешным. Он надеялся, что его усилия по содействию вторжению будут учтены оккупационными властями России.

В ГБР подчеркнули, что действия Дудина причинили вред обороноспособности и государственной безопасности. В сообщении говорится, что он организовал попытку отстранения главы Харьковской ОВА от выполнения возложенных на него обязанностей.

"Целью этого акта было воспрепятствовать осуществлению руководителем ХОГА необходимых мер правового режима военного положения и попытки захватить государственную власть в регионе", – добавили в ГБР.

Дудин создал условия, чтобы оккупанты захватили оружие из складов СБУ

Дудин через СМИ дискредитировал действующую власть и пытался парализовать и органы безопасности региона. Он обвиняется в том, что он умышленно не обеспечил выполнение возложенных на СБУ в Харьковской области задач и отдал приказ личному составу покинуть административное помещение и территорию Харькова.

Умышленно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих,

– говорится в сообщении ГБР.

Там добавили, что Дудин в условиях военного положения также самовольно покинул место несения службы без уважительных причин.

Бывший руководитель УСБУ в Харьковской области подозревается в совершении трех уголовных правонарушений. Ему грозит пожизненное заключение. После ознакомления стороной защиты дело будет передано в суд.

Дудина задержали