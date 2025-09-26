Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Читайте также Убытки более 138 миллионов: полиция разоблачила масштабную кражу государственного газа
Что известно об очередном агенте ФСБ?
На Киевщине СБУ задержала ИТ-специалиста предприятия, который наводил российские атаки по критической инфраструктуре столичного региона.
Следствие установило, что агент планировал передать оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании. Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.
Кроме того, он собирал данные о местах расположения газотурбинных генераторов, установленных для альтернативного питания столицы в случае повреждения электроподстанций.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на врага,
– говорится в сообщении.
Установлено, что задание от ФСБ он получал от родственника – бывшего руководителя одной из запрещенных прокремлевских партий, который сейчас работает на российские спецслужбы на оккупированной части Херсонщины. В 2022 году этого человека уже заочно подозревали в государственной измене.
Предателю грозит пожизненное лишение свободы / Фото: СБУ
На основании собранных доказательств СБУ сообщила должностному лицу энергетической компании о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей – ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ разоблачает агентов ФСБ и предателей: последние новости
Недавно сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о заочном подозрении очередному "политическому" псевдоэксперту, который занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины. Сейчас подозреваемый скрывается за пределами Украины: ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Правоохранители разоблачили агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ. 26-летний мобилизованный из Кропивницкого заблаговременно "сливал" информацию о предстоящих атаках – то есть время, направления вылетов и ориентировочные "цели" украинских беспилотников.
4 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила теракт российских агентов во Львове. Несовершеннолетних задержали в момент закладки взрывчатки под автомобиль украинского воина.