Что известно об очередном агенте ФСБ?

На Киевщине СБУ задержала ИТ-специалиста предприятия, который наводил российские атаки по критической инфраструктуре столичного региона.

Следствие установило, что агент планировал передать оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании. Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.

Кроме того, он собирал данные о местах расположения газотурбинных генераторов, установленных для альтернативного питания столицы в случае повреждения электроподстанций.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на врага,

Установлено, что задание от ФСБ он получал от родственника – бывшего руководителя одной из запрещенных прокремлевских партий, который сейчас работает на российские спецслужбы на оккупированной части Херсонщины. В 2022 году этого человека уже заочно подозревали в государственной измене.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы / Фото: СБУ

На основании собранных доказательств СБУ сообщила должностному лицу энергетической компании о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей – ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

