Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

В чем обвиняют пропагандиста?

Киберспециалисты и следователи СБУ собрали доказательства на еще одного вражеского пропагандиста, который публично распространяет фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

Речь идет о 43-летнем уроженце Львовщины, который называет себя "политическим экспертом". По данным следствия, в 2022 году он выехал за границу и с тех пор активно ведет информационно-подрывную деятельность против Украины.

Используя собственные информационные ресурсы и доступные ему медиаплощадки, фигурант пытается публично формировать негативный имидж Украины на международной арене. Он регулярно транслирует тезисы кремлевской пропаганды, дискредитирует украинскую власть и оправдывает вооруженную агрессию России против Украины,

– рассказали в СБУ.

В 2023 году видео пропагандиста использовали в эфире программы "Вечер у Соловьева" как "доказательство" якобы недовольства украинцев ситуацией в государстве и мнимого противостояния между военными и властью.

В 2024 году он стал гостем одного из иностранных пропагандистских телеканалов, где распространял нарративы, выгодные Кремлю.

Отмечается, что проведенные по заказу СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о заочном подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Сейчас подозреваемый скрывается за пределами Украины: ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

