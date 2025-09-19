Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Читайте також Нова робота для українських спецслужб: співзасновник УБОЗ сказав, які провокації готує Кремль

У чому звинувачують пропагандиста?

Кіберфахівці та слідчі СБУ зібрали докази на ще одного ворожого пропагандиста, який публічно поширює фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Йдеться про 43-річного уродженця Львівщини, який називає себе "політичним експертом". За даними слідства, у 2022 році він виїхав за кордон і відтоді активно веде інформаційно-підривну діяльність проти України.

Використовуючи власні інформаційні ресурси та доступні йому медіамайданчики, фігурант намагається публічно формувати негативний імідж України на міжнародній арені. Він регулярно транслює тези кремлівської пропаганди, дискредитує українську владу та виправдовує збройну агресію Росії проти України,

– розповіли в СБУ.

У 2023 році відео пропагандиста використали в ефірі програми "Вечер у Соловьева" як "доказ" нібито невдоволення українців ситуацією в державі та уявного протистояння між військовими та владою.

У 2024 році він став гостем одного з іноземних пропагандистських телеканалів, де поширював наративи, вигідні Кремлю.

Зазначається, що проведені на замовлення СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Наразі підозрюваний переховується за межами України: йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

СБУ продовжує викривати зрадників та злочинців: останні новини