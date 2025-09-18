Таку думку ексклюзивно для 24 Каналу висловив співзасновник УБОЗ, член Міжнародної поліцейської асоціації Валерій Кур, зазначивши, що у Путіна залишилось не так багато можливостей, щоб впливати на Україну. Однак Кремль вдаватиме, що у нього йде все за планом.

Які провокації в Україні слід очікувати від Росії?

Валерій Кур вважає, що російські спецслужби намагатимуться підбурювати українське суспільство на повстання.

Це єдиний механізм Путіна, щоб сприяти розколу у нашому середовищі. Він чудово розуміє, що вже не переможе нас (Україну – 24 Канал). Перемогти себе зможемо лише ми самі,

– сказав співзасновник УБОЗ.

Росія веде гібридну війну проти України з елементами терористичних актів. Мовиться про вбивства цивільних, вибухи, а це дуже розшаровує суспільство.

Думаю, що список (провокативних дій – 24 Канал) буде спонтанним. Нашим спецслужбам треба готуватись до нової, зовсім іншої важкої частини роботи, щоб не розкривати злочини після їх вчинення, а створювати "підрозділи профілактики",

– зауважив Валерій Кур.

За його словами, треба навчитись вчасно реагувати на російських агентів у нашому середовищі, зокрема серед людей, які залежні від азартних ігор, алкоголізму чи мають інші фінансові проблеми. Тому важливо, щоб СБУ, військові спецпідрозділи очолювали роботу із протидії задумом Кремля.

Росія вчиняє терор проти України: про останні атаки