Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Службу безпеки України.

Хто такий Володимир Спиридонов?

Командувач Уральського округу військ Росгвардії, російський генерал-полковник Володимир Спиридонов заочно отримав 15 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, на початку повномасштабної війни окупант брав участь у захопленні Херсонщини. Тоді Спиридонов очолював зведене угруповання, до якого входили 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Росгвардії.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, підлеглі йому військовослужбовці Росгвардії спільно з іншими підрозділами ворожої армії брали участь у бойових діях та здійснювали напади на цивільне населення.

Після окупації Херсона Володимир Спиридонов також розпочав організацію масових репресій проти учасників руху опору в регіоні.

Задокументовано, що російський генерал командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста,

– повідомили в СБУ.

Згодом розслідування встановило, що озброєні росіяни викрадали учасників протестних зібрань та відвозили їх до тюрем. У камерах до потерпілих застосовували численні тортури – так ворог намагався зламати спротив кремлівському режиму.

Перед звільненням правобережжя Херсонщини Спиридонов утік до Росії, де за свої воєнні злочини отримав "підвищення" на посаді.

За матеріалами слідчих СБУ суд визнав Спиридонова винним злочинах агресії, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Правоохоронці наголосили, що наразі триває комплексна робота, щоб знайти і притягнути росіянина до відповідальності.

