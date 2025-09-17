Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.
Читайте также Ставили "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала агентов ФСБ
Кто такой Владимир Спиридонов?
Командующий Уральского округа войск Росгвардии, российский генерал-полковник Владимир Спиридонов заочно получил 15 лет лишения свободы.
По материалам дела, в начале полномасштабной войны оккупант участвовал в захвате Херсонщины. Тогда Спиридонов возглавлял сводную группировку, в которую входили 4 тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Росгвардии.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подчиненные ему военнослужащие Росгвардии совместно с другими подразделениями вражеской армии участвовали в боевых действиях и совершали нападения на гражданское население.
После оккупации Херсона Владимир Спиридонов также начал организацию массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе.
Задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города,
– сообщили в СБУ.
Впоследствии расследование установило, что вооруженные россияне похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы. В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки – так враг пытался сломать сопротивление кремлевскому режиму.
Перед освобождением правобережья Херсонщины Спиридонов бежал в Россию, где за свои военные преступления получил "повышение" в должности.
По материалам следователей СБУ суд признал Спиридонова виновным в преступлениях агрессии, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Правоохранители отметили, что сейчас продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь россиянина к ответственности.
СБУ продолжает разоблачать российских агентов и предателей
Недавно СБУ задержала 31-летнего наркозависимого жителя Житомира, которого завербовали российские спецслужбы для совершения теракта на Житомирщине. Известно, что злоумышленник изготовил взрывчатку по инструкции оккупантов и это привело к гибели 34-летнего мужчины.
Правоохранители также разоблачили агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ. 26-летний мобилизованный из Кропивницкого заблаговременно "сливал" информацию о предстоящих атаках – то есть время, направления вылетов и ориентировочные "цели" украинских беспилотников.
По материалам СБУ и Офиса Генерального прокурора, недавно задержали и арестовали народного депутата от партии ОПЗЖ. Он получил подозрение в государственной измене.