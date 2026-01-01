Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГБР. Следователи сообщили, что в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, уже во время военного положения, бывший народный избранник неоднократно появлялся в эфирах программы "Тасс уполномочен заявить" на белорусском телеканале "СТВ". Видеозаписи этих выступлений впоследствии были опубликованы в открытом доступе на платформе YouTube.
Что известно о позиции подозреваемого нардепа?
Во время телевизионных включений экс-депутат озвучивал тезисы, что имели признаки российской пропаганды, открыто поддерживал решения и действия политического и военного руководства России в войне против Украины. В ГБР отмечают, что такие высказывания были направлены на дискредитацию украинской власти, имели характер информационно-психологического воздействия и наносили ущерб государственному суверенитету и обороноспособности.
Кроме того, следствие установило, что бывший парламентарий, несмотря на обязанность декларирования, сознательно не подал электронные декларации за 2021 и 2022 годы.
Также он не задекларировал имущественное положение в связи с прекращением депутатских полномочий за период с 1 января по 24 февраля 2023 года и не подал ежегодную декларацию после увольнения за 2023 год.
По результатам расследования фигуранту инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения, а также умышленное непредставление деклараций. За это ему грозит пожизненное заключение.
В сообщении не указывается имя фигуранта Впрочем, по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем народном депутате Олеге Волошине.
Больше о деятельности ОПЗЖ
Заметим, 15 сентября 2022 года в Украине поставили окончательную точку в вопросе деятельности политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь". Решение о полном запрете партии принял Кассационный административный суд, действующий в составе Верховного Суда Украины.
Впрочем, несмотря на запрет, участники партии продолжили свою деятельность. Экс-депутату от ОПЗЖ Федора Христенко задержали 6 сентября. Ему инкриминировали государственную измену и незаконное влияние на должностных лиц.
По данным Службы безопасности Украины, Христенко поддерживал тесные контакты с представителями ФСБ России, а также был связан с известным коллаборационистом Арменом Саркисяном.
В так называемых "пленках Миндича" также фигурирует еще один экс-нардеп от ОПЗЖ – Григорий Мамка. Руководитель подразделения детективов НАБУ подтвердил, что его фамилия появилась в материалах уголовного производства после того, как парламентарий начал проявлять заинтересованность финансовыми потоками, связанными с вероятным отмыванием средств.