Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на ДБР. Слідчі повідомили, що в період із грудня 2022 року до лютого 2023 року, вже під час воєнного стану, колишній народний обранець неодноразово з'являвся в ефірах програми "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Відеозаписи цих виступів згодом були опубліковані у відкритому доступі на платформі YouTube.
Що відомо про позицію підозрюваного нардепа?
Під час телевізійних включень ексдепутат озвучував тези, що мали ознаки російської пропаганди, відкрито підтримував рішення та дії політичного й військового керівництва Росії у війні проти України. У ДБР наголошують, що такі висловлювання були спрямовані на дискредитацію української влади, мали характер інформаційно-психологічного впливу та завдавали шкоди державному суверенітету й обороноздатності.
Крім того, слідство встановило, що колишній парламентар, попри обов'язок декларування, свідомо не подав електронні декларації за 2021 і 2022 роки.
Також він не задекларував майновий стан у зв'язку з припиненням депутатських повноважень за період із 1 січня до 24 лютого 2023 року та не подав щорічну декларацію після звільнення за 2023 рік.
За результатами розслідування фігуранту інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також умисне неподання декларацій. За це йому загрожує довічне ув'язнення.
У повідомленні не вказується ім'я фігуранта Втім, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про колишнього народного депутата Олега Волошина.
Зауважимо, 15 вересня 2022 року в Україні поставили остаточну крапку в питанні діяльності політичної сили "Опозиційна платформа – За життя". Рішення про повну заборону партії ухвалив Касаційний адміністративний суд, що діє у складі Верховного Суду України.
Втім, попри заборону, учасники партії продовжили свою діяльність. Ексдепутату від ОПЗЖ Федора Христенка затримали 6 вересня. Йому інкримінували державну зраду та незаконний вплив на посадових осіб.
За даними Служби безпеки України, Христенко підтримував тісні контакти з представниками ФСБ Росії, а також був пов'язаний із відомим колаборантом Арменом Саркісяном.
У так званих "плівках Міндіча" також фігурує ще один екснардеп від ОПЗЖ – Григорій Мамка. Керівник підрозділу детективів НАБУ підтвердив, що його прізвище з'явилося в матеріалах кримінального провадження після того, як парламентар почав проявляти зацікавленість фінансовими потоками, пов'язаними з імовірним відмиванням коштів.