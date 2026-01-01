Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на ДБР. Слідчі повідомили, що в період із грудня 2022 року до лютого 2023 року, вже під час воєнного стану, колишній народний обранець неодноразово з'являвся в ефірах програми "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Відеозаписи цих виступів згодом були опубліковані у відкритому доступі на платформі YouTube.

Що відомо про позицію підозрюваного нардепа?

Під час телевізійних включень ексдепутат озвучував тези, що мали ознаки російської пропаганди, відкрито підтримував рішення та дії політичного й військового керівництва Росії у війні проти України. У ДБР наголошують, що такі висловлювання були спрямовані на дискредитацію української влади, мали характер інформаційно-психологічного впливу та завдавали шкоди державному суверенітету й обороноздатності.

Крім того, слідство встановило, що колишній парламентар, попри обов'язок декларування, свідомо не подав електронні декларації за 2021 і 2022 роки.

Також він не задекларував майновий стан у зв'язку з припиненням депутатських повноважень за період із 1 січня до 24 лютого 2023 року та не подав щорічну декларацію після звільнення за 2023 рік.

За результатами розслідування фігуранту інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також умисне неподання декларацій. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

У повідомленні не вказується ім'я фігуранта Втім, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про колишнього народного депутата Олега Волошина.

