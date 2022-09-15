Раніше проросійська політсила подала апеляцію. Однак Верховний Суд її відхилив. То ж оскаржити заборону вже не можна.

До теми Лідера ОПЗЖ Бойка помітили на курорті Карлові Вари: журналісти опублікували фото

Що відомо про заборону ОПЗЖ

Рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було схвалене на підставі указу президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці,

– наголосили в СБУ.

У відомстві зазначили, що ОПЗЖ поширювала офіційну позицію росії щодо України, чим завдавала шкоди інтересам нашої держави.

Правоохоронці вже встановили причетність провідних функціонерів ОПЗЖ до діяльності, яка створює реальні загрози національним інтересам України. З початку повномасштабної війни Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії. Вже 30 з них отримали повідомлення про підозру.

Читайте також Що чекає на нардепів і депутатів місцевих рад від партій, які заборонили: пояснення Мін'юсту

Повноваження нардепів від ОПЗЖ можуть припинити

У День Незалежності України у Верховній Раді зареєстрували постанову про те, щоб достроково припинити повноваження всіх нардепів від ОПЗЖ. Ініціаторами стали парламентарі від "Європейської Солідарності".

Додамо, що фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно припинила своє існування 12 травня 2022 року. Перед тим проросійські нардепи з цієї політсили створили групу "Платформа за життя та мир".

До теми – депутатів від ОПЗЖ можуть позбавити мандатів: відео