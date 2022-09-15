Ранее пророссийская политсила подала апелляцию. Однако Верховный Суд ее отклонил. Так что обжаловать запрет уже нельзя.

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Что известно о запрете ОПЗЖ

Решение о запрете функционирования ОПЗЖ было одобрено на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности,

– отметили в СБУ.

В ведомстве отметили, что ОПЗЖ распространяла официальную позицию россии по отношению к Украине, чем наносила ущерб интересам нашего государства.

Правоохранители уже установили причастность ведущих функционеров ОПЗЖ к деятельности, создающей реальные угрозы национальным интересам Украины. С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в 70 уголовных производствах по функционерам партии. Уже 30 из них получили уведомление о подозрении.

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Полномочия нардепов от ОПЗЖ могут прекратить

В День Независимости Украины в Верховной Раде зарегистрировали постановление, чтобы досрочно прекратить полномочия всех нардепов от ОПЗЖ. Инициаторами стали парламентарии от "Европейской солидарности".

Добавим, что фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально прекратила свое существование 12 мая 2022 года. До этого пророссийские нардепы из этой политсилы создали группу "Платформа за жизнь и мир".

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