Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань економічної безпеки.

Що сказали у НАБУ Григорію Мамці?

Григорію Мамку на засіданні зацікавили кошти, які фігурують у справі.

"Ми шукаємо, чиї гроші у брикетах. Їх тягали сумками, але ми не можемо зрозуміти, хто заносив і виносив", – сказав він.

Після цього нардеп почав випитувати, чи є у справі так званий первинний злочин, внаслідок якого з'явилися ці гроші.

На це керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов відповів, що прізвище Мамки також згадується на "плівках Міндіча".

Про підозру в цьому злочині повідомлено безпосередньо учасникам злочинної організації. До деталей вдаватися не буду та багато відповідати на запитання теж, тому що ваше прізвище також фігурує на плівках. Тому, вибачте, не можу,

– сказав Абакумов.

Григорій Мамка згадується у "плівках Міндіча": дивіться відео

Чи фігурують у справі чинні співробітники СБУ?