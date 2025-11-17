Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заседание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам экономической безопасности.

Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Что сказали в НАБУ Григорию Мамке?

Григория Мамку на заседании заинтересовали средства, которые фигурируют в деле.

"Мы ищем, чьи деньги в брикетах. Их таскали сумками, но мы не можем понять, кто заносил и выносил", – сказал он.

После этого нардеп начал выспрашивать, есть ли в деле так называемое первичное преступление, в результате которого появились эти деньги.

На это руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов ответил, что фамилия Мамки также упоминается на "пленках Миндича".

О подозрении в этом преступлении сообщено непосредственно участникам преступной организации. К деталям вдаваться не буду и много отвечать на вопросы тоже, потому что ваша фамилия также фигурирует на пленках. Поэтому, извините, не могу,

– сказал Абакумов.

Григорий Мамка упоминается в "пленках Миндича": смотрите видео

Фигурируют ли в деле действующие сотрудники СБУ?