Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заседание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам экономической безопасности.

Что сказали в НАБУ Григорию Мамке?

Григория Мамку на заседании заинтересовали средства, которые фигурируют в деле.

"Мы ищем, чьи деньги в брикетах. Их таскали сумками, но мы не можем понять, кто заносил и выносил", – сказал он.

После этого нардеп начал выспрашивать, есть ли в деле так называемое первичное преступление, в результате которого появились эти деньги.

На это руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов ответил, что фамилия Мамки также упоминается на "пленках Миндича".

О подозрении в этом преступлении сообщено непосредственно участникам преступной организации. К деталям вдаваться не буду и много отвечать на вопросы тоже, потому что ваша фамилия также фигурирует на пленках. Поэтому, извините, не могу,
– сказал Абакумов.

Григорий Мамка упоминается в "пленках Миндича": смотрите видео

Фигурируют ли в деле действующие сотрудники СБУ?

  • На "пленках Миндича" упоминается определенная служба. У многих на ум пришло, что речь идет о СБУ.

  • Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, который возглавляет временную следственную комиссию ВР по вопросам экономической безопасности, в эфире 24 Канала рассказал, что это не так.

  • В то же время он отметил, что плохо то, что экс-министр Галущенко – это человек предателя Андрея Деркача, а СБУ этого не видела.