Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.
Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці
Що відомо про офіс корупціонерів у Києві?
Слідство встановило, що через викритий окремий офіс у центрі Києва легалізовували незаконно отримані гроші.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні,
– йдеться у заяві.
Через офіс злочинна організація здійснювала суворий облік отриманих коштів, вела "чорну бухгалтерію" та організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів.
Більшість операцій, зокрема видача готівки, проводилася не в Україні.
"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум", – зауважили у НАБУ.
Загалом через так звану "пральню" пройшло приблизно 100 мільйонів доларів.
Як корупціонери легалізовували кошти: дивіться відео
Інші деталі справи
У НАБУ та САП розповіли, що працювали над справою 15 місяців та мають у розпорядженні 1000 годин аудіозаписів. Вдалося становити, що в Україні вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
Серед фігурантів справи бізнесмен Тимур Міндіч, міністр юстиції Герман Галущенко, представник НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, та радник Германа Галущенко Ігор Миронюк. НАБУ уже оприлюднило фрагменти аудіозаписів із ними.
Також під час обшуків в одного із підозрюваних знайшли цікавий артефакт – блокнот зі словами "Служба безпеки президента Росії" та відповідною символікою.