Йому інкримінують державну зраду. Хто такий Федір Христенко, що відомо про справу щодо нього та його політичну кар'єру, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Дружина Медведчука виїхала з України у супроводі агента СБУ, – ЗМІ

Що відомо про Христенка?

Федір Христенко народився 11 жовтня 1983 року в селі Старогнатівка на Донеччині. Вищу освіту здобув у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Певний час працював у галузі пасажирських автоперевезень.

Згодом заснував і очолив компанію ТОВ "Істголдкапітал". Відомо, що у 2014 році Христенко був довіреною особою ще на той момент кандидата в президенти України Петра Порошенка по округу №49, Донецька область.

У 2019 році він здобув мандат народного депутата Верховної Ради IX скликання від партії ОПЗЖ, представляючи вищезгаданий виборчий округ. За час своєї каденції долучився як співавтор лише до п’яти законопроєктів.

Серед них був документ про створення вільної економічної зони на Донбасі. Власну ініціативу зареєстрував лише один раз. У 2020 був серед ініціаторів звернення до Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства.

Уже в жовтні того ж року КСУ ухвалив резонансне рішення, яким фактично скасував покарання за недостовірне декларування.

Згідно з аналітикою руху ЧЕСНО, він увійшов до списку прогульників серед нардепів IX скликання. За даними дослідження, Христенко пропустив 94% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Перед повномасштабним вторгненням він разом з дружиною виїхав з України. Після 24 лютого 2022 року він приховував своє місцезнаходження, не з'являвся на засіданнях та не був активним у соцмережах.

Цікаво, що у своїй декларації за 2022 рік він вказав, що купив квартиру у Польщі за п’ять днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там він проживав у помешканні площею у 173 квадратних метри.

А за два дні до повномасштабного вторгнення, 22 лютого, на засіданні Верховної Ради Христенко разом з Олегом Волошиним не проголосував за засудження визнання Росією "лнр" і "днр", і санкції проти Росії..

Які скандали з ним відомі?

У 2020 році Христенко відсвяткував день народження дружини у Москві. Журналіст Денис Казанський повідомляв, що на організацію свята в одному з найдорожчих ресторанів Four Seasons депутат витратив мільйон доларів.

Вже наступного року він звернувся до ДПСУ, щоб розслідувати витік інформації про численні візити його дружини до Москви. Через це проти нього відкривали адмінпровадження за конфлікт інтересів, проте згодом його закрили.

Що відомо про його затримання, і у чому його звинувачують?

СБУ 21 липня 2025 року оголосила Федору Христенку підозру у державній зраді та зловживанні впливом. За даними слідства, він був завербований ФСБ ще за часів Януковича, і зараз перебуває в тісному зв’язку з Юрієм Іванющенком.

Також повідомляли про його тісні контакти з колаборантом з Горлівки Арменом Саркісяном (Армен Горлівський), який загинув через вибух в одному з елітних житлових комплексів у Москві ще на початку лютого 2025 року.

Крім того, повідомляли, що Федір Христенко мав вплив на детективів НАБУ через Руслана Магамедрасулова та Олександра Скомарова. Зауважимо, що останній брав участь у конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки.

Вже у суботу, 6 вересня, Христенка затримали. Як встановило слідство, він активно виконував завдання ворога. Після початку вторгнення він здійснював свою діяльність з-за кордону. Після затримання його доставили до суду.