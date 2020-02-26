Український депутат погуляв у Москві на мільйон доларів: фото, відео

Депутат із фракції "Опозиційна платформа – За життя" Федір Христенко розкішно відсвяткував день народження дружини у Москві.

Журналіст Денис Казанський у фейсбуці повідомив, що на організацію свята депутат витратив один мільйон доларів.

До слова: Рабінович поїхав у Росію і погуляв біля мавзолею Леніна

День народження відбулось в одному з найдорожчих ресторанів Росії Four Seasons.



Марина Христенко та Анастасія Маловичко на вечірці

"На вечірці виступали Кіркоров, Басков, Лепс, Олександр Ревва, Поліна Гагаріна, група "Руки вгору", гонорари яких за корпоративи стартують від 100 тисяч доларів", – повідомив Казанський.

Фотографіями з вечірки дружина Христенка та її друзі поділились в інстаграмі.



Депутат Федір Христенко з дружиною

Дивіться відео з вечірки дружини депутата Федіра Христенка: