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      Украинский депутат погулял в Москве на миллион долларов: фото, видео

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      День рождения Марины Христенко в Москве / Коллаж 24 канала

      Депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федор Христенко роскошно отпраздновал день рождения жены в Москве.

      Журналист Денис Казанский в фейсбуке сообщил, что на организацию праздника депутат потратил один миллион долларов.

      К слову: Рабинович поехал в Россию и погулял у мавзолея Ленина

      День рождения состоялся в одном из самых дорогих ресторанов России Four Seasons.


      Марина Христенко и Анастасия Маловичко на вечеринке

      "На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов", - сообщил Казанский.

      Фотографиями с вечеринки жена Христенко и его друзья поделились в инстаграме.


      Депутат Федор Христенко с женой

      Смотрите видео с вечеринки жены депутата Федора Христенко:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости России Деньги Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь
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