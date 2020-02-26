Украинский депутат погулял в Москве на миллион долларов: фото, видео

Депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федор Христенко роскошно отпраздновал день рождения жены в Москве.

Журналист Денис Казанский в фейсбуке сообщил, что на организацию праздника депутат потратил один миллион долларов.

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День рождения состоялся в одном из самых дорогих ресторанов России Four Seasons.



Марина Христенко и Анастасия Маловичко на вечеринке

"На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов", - сообщил Казанский.

Фотографиями с вечеринки жена Христенко и его друзья поделились в инстаграме.



Депутат Федор Христенко с женой

Смотрите видео с вечеринки жены депутата Федора Христенко: