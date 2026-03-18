Чому бізнес просить не піднімати тарифи УЗ?
Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) вважає, що через війну інфраструктура постраждала, а обсяги перевезень впали майже вдвічі, тому підвищення цін лише погіршить ситуацію, пише УНІАН.
При цьому сам вантажний напрямок залишається прибутковим і щороку приносить близько 20 мільярдів гривень. Основна "діра" – у пасажирських перевезеннях, які стабільно генерують збитки.
- У 2024 році вони сягнули приблизно 18 мільярдів гривень;
- У 2025 – вже 22 мільярди;
- А цього року можуть перевалити за 25 мільярдів гривень.
Фактично ці втрати перекривають за рахунок бізнесу – через тарифи на вантажні перевезення. Але така схема, за словами експертів, не працює і давно потребує змін. У Європі, наприклад, подібні соціальні перевезення компенсує держава.
Є й інша проблема: ризики для економіки. Вантажопотік уже просів майже на 50%, і нове підвищення тарифів може ще більше "відлякати" бізнес. Навіть сама залізниця визнає: якщо підняти ціни на 20%, обсяги перевезень можуть впасти майже на стільки ж.
Окремо звертають увагу на внутрішні проблеми: частина інфраструктури фактично не використовується, продуктивність праці впала, а витрати не оптимізовані. Наприклад, понад половина колій генерує збитки.
Продовження політики "підвищення тарифів замість реформ" створює замкнене коло: втрата вантажів – падіння доходів – нове підвищення тарифів – подальше скорочення перевезень. Замість цього пропонуємо запровадити мораторій на підвищення вантажних тарифів до завершення воєнного стану, забезпечити повне бюджетне фінансування пасажирських перевезень,
– наголосили у ФРТУ.
Як Укрзалізниця оновлює ціни на квитки та інші послуги?
З 1 березня компанія Укрзалізниця підвищила вартість постільної білизни в потягах до 95 гривень у плацкартах та купе, і до 180 гривень у люксах і м’яких вагонах.
Останнє підвищення цін на постільну білизну відбулося у 2024 році, вартість була 80 гривень у плацкартах та купе, і 120 гривень у СВ вагонах.
Торік стало відомо, що Укрзалізниця планує підняти ціни на квитки у спальні вагони та першого класу "Інтерсіті" через динамічне ціноутворення. Компанія також планує отримати допомогу з бюджету в 16 мільярдів гривень та індексувати вантажні тарифи, що може принести 22 мільярди гривень.