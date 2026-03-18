Чому бізнес просить не піднімати тарифи УЗ?

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) вважає, що через війну інфраструктура постраждала, а обсяги перевезень впали майже вдвічі, тому підвищення цін лише погіршить ситуацію, пише УНІАН.

При цьому сам вантажний напрямок залишається прибутковим і щороку приносить близько 20 мільярдів гривень. Основна "діра" – у пасажирських перевезеннях, які стабільно генерують збитки.

У 2024 році вони сягнули приблизно 18 мільярдів гривень;

У 2025 – вже 22 мільярди;

А цього року можуть перевалити за 25 мільярдів гривень.

Фактично ці втрати перекривають за рахунок бізнесу – через тарифи на вантажні перевезення. Але така схема, за словами експертів, не працює і давно потребує змін. У Європі, наприклад, подібні соціальні перевезення компенсує держава.

Є й інша проблема: ризики для економіки. Вантажопотік уже просів майже на 50%, і нове підвищення тарифів може ще більше "відлякати" бізнес. Навіть сама залізниця визнає: якщо підняти ціни на 20%, обсяги перевезень можуть впасти майже на стільки ж.

Окремо звертають увагу на внутрішні проблеми: частина інфраструктури фактично не використовується, продуктивність праці впала, а витрати не оптимізовані. Наприклад, понад половина колій генерує збитки.

Продовження політики "підвищення тарифів замість реформ" створює замкнене коло: втрата вантажів – падіння доходів – нове підвищення тарифів – подальше скорочення перевезень. Замість цього пропонуємо запровадити мораторій на підвищення вантажних тарифів до завершення воєнного стану, забезпечити повне бюджетне фінансування пасажирських перевезень,

– наголосили у ФРТУ.

