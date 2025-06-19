При каких условиях можно потерять "боевые"

Однако есть и случаи, когда военный может не получить денежную награду, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Романа Лихачева.

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Потерять деньги воины ВСУ могут по следующим причинам:

самовольно оставили воинские части, места службы (дезертировали), – за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период самовольного оставления воинской части или места службы (дезертирства), включая месяц возвращения, объявленного приказом командира (начальника);

отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности, – со дня устранения или отстранения, объявленного приказом командира (начальника), до дня фактического завершения устранения или отстранения, объявленного приказом командира (начальника);

отказались выполнять боевые приказы (распоряжения), – за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира (начальника);

употребляли алкогольные напитки (наркотические или психотропные вещества) на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибывали на службу и/или выполняли обязанности военной службы в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, – за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявлено приказом командира (начальника);

совершили другие действия (бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, – за месяц, в котором такое постановление (приговор) поступило в воинскую часть;

добровольно сдались в плен, – со дня выяснения в установленном законодательством порядке обстоятельств относительно добровольной сдачи военнослужащего в плен, объявленного приказом командира (начальника);

намеренно причинили себе телесные повреждения или иной вред своему здоровью или самоубийство (кроме случаев доведения до самоубийства, установленного судом), – за месяц, в котором осуществлено повреждение или иной вред своему здоровью или самоубийство;

отбывают наказание на гауптвахте – за время отбывания такого наказания.

Все эти правила согласованы в соответствии с приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" от 07 июня 2018 года №260. Однако указанное не касается военных, определенных в абзацах втором-шестом этого пункта, которые в течение текущего месяца погибли или захвачены в плен.

Обратите внимание! Также это не касается лиц, которые интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют или получили ранения (контузии, травмы, увечья), связанные с защитой Родины.