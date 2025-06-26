Хто може отримати 48 000 гривень

Право на виплати матимуть лише деякі категорії громадян у Києві, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Це родини, у яких є:

діти до 2 років з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

діти до 18 років з медичними показаннями;

багатодітні малозабезпечені родини з немовлятами.

Також матеріальну допомогу зможуть отримати кияни-Захисники України, що мають відповідні медичні показання.

З 2019 року громадянам надавали додаткову допомогу у натуральному вигляді (гігієнічні товари, підгузки тощо), а нині вирішили впровадити адресну фінансову допомогу на картку.

Діти ростуть по-різному, і потреби змінюються. Забезпечити широкий асортимент по районах дуже складно. Ми регулярно стикалися з ситуаціями, коли в одному районі є запас, а в іншому деякі вироби закінчувалися ще до чергової закупівлі. А тендери – це довго,

– повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Як отримати виплати

Загалом за повний календарний рік громадяни зможуть одержати виплату у розмірі шести мінімальних зарплат. Гроші будуть виплачувати щокварталу, тобто по 12 000 гривень кожні три місяці.

Наразі виділено фінансування для близько тисячі людей – такою була потреба на момент розробки змін. У разі зростання потреби Київ шукатиме додаткові ресурси,

– говорить Марина Хонда.

Громадяни, які хочуть отримати допомогу, мають написати заяву та подати пакет документів до управління соціальної та ветеранської політики за зареєстрованим або задекларованим у столиці місцем проживання.