Кто сможет получать денежные доплаты каждый месяц

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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В заметке говорится о том, что украинское правительство приняло изменения в постановление от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Ими урегулированы вопросы установления дополнительного ежемесячного вознаграждения работникам ГУИС на период действия военного положения.

Отныне работники Государственной уголовно-исполнительной службы смогут получать дополнительное вознаграждение во время действия военного положения,

– отметили в Минюсте.

В частности, в случае непосредственного участия в боевых действиях или обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороны в районах ведения боевых действий эта сумма будет расти до 100 тысяч гривен ежемесячно пропорционально времени участия.

Важно! Работники пенитенциарной системы смогут получать надлежащую финансовую поддержку в зависимости от условий и характера службы.