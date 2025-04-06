Як отримати довідку про доходи у ПФУ

Для отримання довідки слід звернутися до Пенсійного фонду, пише 24 Канал з посиланням на Facebook-сторінку установи.

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Однак не обов'язково саме відвідувати сервісний центр ПФУ. Отримати документ пенсіонери можуть на вебпорталі електронних послуг, адже така довідка є аналогом паперового документа.

Алгоритм дій для отримання довідки такий:

На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку "Вхід";

Пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або через Дія.Підпис.

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" вибрати опцію "Запит на отримання електронних документів";

У вікні, що відкривається, – обрати "Довідка про доходи пенсіонера".

Заповнити обов’язкові поля форми, які позначені зірочкою,

Зазначити період, за який потрібно сформувати довідку.

Важливо! Обов'язково слід надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".