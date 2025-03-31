Хто втратить пільги на оплату ЖКП

Зокрема, пільги на оплату ЖКП у березні уже втратили деякі пенсіонери, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Ці особи втратили свої пільги через індексацію пенсійних виплат. Тобто їхні пенсії зросли настільки, що вони вважаються такими, які не потребують допомоги.

Пільга надається за умови, що середньомісячний сукупний дохід пільговика за попередні шість місяців перед місяцем визначення відповідного права не перевищує рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! У 2025 році рівень доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу – 4 240 гривень.

Варто також уточнити, що нововведення торкнуться лише тих, хто подав заявку на отримання пільги цьогоріч. А от ті, хто отримував її у 2024 – 2025 роках відчують зміни лише після завершення опалювального сезону.

Водночас є і ті, кого не торкнеться нововведення. Такими є:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю.

Зауважте! Пільговик має право на отримання пільг на оплату ЖКП протягом року із місяця визначення відповідного права. Проте цей період триває лише до останнього дня календарного року