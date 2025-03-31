Кто потеряет льготы на оплату ЖКУ

В частности, льготы на оплату ЖКУ в марте уже потеряли некоторые пенсионеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Эти лица потеряли свои льготы из-за индексации пенсионных выплат. То есть их пенсии выросли настолько, что они считаются такими, которые не нуждаются в помощи.

Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный совокупный доход льготника за предыдущие шесть месяцев перед месяцем определения соответствующего права не превышает уровня дохода, который дает право на налоговую социальную льготу,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! В 2025 году уровень дохода, который дает право на налоговую социальную льготу – 4 240 гривен.

Стоит также уточнить, что нововведения коснутся только тех, кто подал заявку на получение льготы в этом году. А вот те, кто получал ее в 2024 – 2025 годах почувствуют изменения только после завершения отопительного сезона.

В то же время есть и те, кого не коснется нововведения. Таковыми являются:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью.

Заметьте! Льготник имеет право на получение льгот на оплату ЖКУ в течение года с месяца определения соответствующего права. Однако этот период длится только до последнего дня календарного года