Кто может не оплачивать проезд

Именно этим заказом устанавливается и порядок компенсации автомобильным перевозчикам убытков от льготных перевозок, сообщает 24 Канал.

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Обратите внимание! Перевозчик не может отказаться перевозить льготника. За это нарушение могут "наказать" штрафом.

Пассажиры, которые имеют право на бесплатный проезд, обязаны при себе иметь подтверждающие документы. Речь идет, в частности, о специальном удостоверении или справке установленного образца.

По состоянию на сейчас, рассчитывать на бесплатный проезд могут:

участники боевых действий и те лица, что к ним приравнены;

пенсионеры;

военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие войны;

дети с инвалидностью;

дети из семей, которые считаются многодетными;

дети, получившие инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС;

дети до 6 лет (они не могут занимать отдельное место для сидения);

ликвидаторы аварии на ЧАЭС, относящиеся ко второй категории и так далее.

Нужно понимать, что правила перевозки и стоимость проезда может варьироваться в зависимости от населенного пункта.

Заметьте! Речь идет о бесплатном проезде в общественном городском транспорте, к примеру в автобусе, троллейбусе или трамвае. На такси эта льгота не распространяется.