Какие есть специальные тарифы для пенсионеров?

В 2025 году украинские операторы предлагают специальные или просто "комфортные" тарифы, которые особенно подходят для пожилых абонентов. Они позволяют существенно экономить на мобильной связи рассказывает 24 Канал.

Одним из самых выгодных вариантов для пенсионеров является тариф от Lifecell "Макси", ведь он стоит от 190 гривен за четыре недели. Кроме того, абоненты могут воспользоваться "Тарифной подпиской", которая позволяет сэкономить еще больше.

Заметьте! При оплате 12 пакетов тарифных услуг заранее пользователь получает скидку 15%, что делает годовые расходы на связь заметно меньше. Такой вариант особенно удобен для пенсионеров, которые не планируют часто менять тариф и хотят зафиксировать выгодные условия на целый год.

Тарифы для пенсионеров от Киевстара и Vodafone?

Для пенсионеров самым выгодным вариантом является тариф "Все вместе Комфорт" от Киевстара. Его стоимость составляет 220 гривен в месяц.

Заметьте! Тариф стартовал 6 июня и специально рассчитан на людей пенсионного возраста и лиц с инвалидностью, которые нуждаются в базовом, но сбалансированном пакете услуг.

В то же время в Vodafone бюджетным вариантом для пенсионеров является тариф Joice Start. Его стоимость составляет 270 гривен за четыре недели. Пакет включает 500 минут звонков на все номера Украины и безлимитные звонки внутри сети.

На чем еще могут сэкономить пенсионеры?