Які є спеціальні тарифи для пенсіонерів?

У 2025 році українські оператори пропонують спеціальні або просто "комфортні" тарифи, які особливо підходять для літніх абонентів. Вони дають змогу суттєво економити на мобільному зв’язку розповідає 24 Канал.

Одним з найвигідніших варіантів для пенсіонерів є тариф від Lifecell "Максі", адже він коштує від 190 гривень за чотири тижні. Крім того, абоненти можуть скористатися "Тарифною підпискою", яка дозволяє заощадити ще більше.

Зауважте! При оплаті 12 пакетів тарифних послуг заздалегідь користувач отримує знижку 15%, що робить річні витрати на зв’язок помітно меншими. Такий варіант особливо зручний для пенсіонерів, які не планують часто змінювати тариф й хочуть зафіксувати вигідні умови на цілий рік.

Тарифи для пенсіонерів від Київстару та Vodafone?

Для пенсіонерів найвигіднішим варіантом є тариф "Все разом Комфорт" від Київстару. Його вартість становить 220 гривень на місяць.

Зверніть увагу! Тариф стартував 6 червня та спеціально розрахований на людей пенсійного віку та осіб з інвалідністю, які потребують базового, але збалансованого пакета послуг.

Водночас у Vodafone бюджетним варіантом для пенсіонерів є тариф Joice Start. Його вартість становить 270 гривень за чотири тижні. Пакет включає 500 хвилин дзвінків на всі номери України та безлімітні дзвінки всередині мережі.

На чому ще можуть заощадити пенсіонери?