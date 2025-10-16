Практику проходитимуть у період канікул, щоб не перетинатися з основним навчальним процесом. Про особливості процесу розповіла адвокатка Марина Бекало для ТСН, передає 24 Канал.

Дивіться також Чоловіки 18-22 років їдуть за кордон: чи спостерігають в Україні відтік кадрів

Як проходитиме підготовка студентів?

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану в Україні студенти вищих навчальних закладів почали проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Вона стала обов'язковою з вересня 2025 року.

Курс передбачає 300 академічних годин і складається з двох частин:

теоретичної – 90 годин у закладах освіти;

практичної – 210 годин у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Перед початком практичної частини студенти проходитимуть медогляд. Ті, хто буде визнаний непридатним до військової служби, звільнятимуться від другого етапу.

Теоретичний курс проходитимуть усі студенти, а практичний – чоловіки, придатні за станом здоров'я. Жінки зможуть приєднатися до практичної частини добровільно після постановки на військовий облік у ТЦК та СП.

Відмова від проходження БЗВП для студентів чоловічої статі, які визнані придатними до військової служби, є підставою для відрахування з вишу,

– наголосила Бекало.

Направлення на БЗВП забезпечують ТЦК та СП на підставі списків, які подають університети.

Після завершення підготовки студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Як зазначила адвокатка, це звільнить чоловіків від обов'язкової базової військової служби, передбаченої для осіб віком 18 – 25 років.

Крім того, додає Бекало, проходження БЗВП стане умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Що відомо про БЗВП для студентів?