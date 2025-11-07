Кому потрібно проходити техогляд?

Техогляд авто є обов’язковим для всіх транспортних засобів, що використовуються у комерційних або спеціалізованих цілях, повідомляє 24 Канал з посиланням на сервісний центр МВС.

До таких категорій належать:

Легкові автомобілі юридичних осіб (зареєстровані на підприємства, організації та використовувані у комерційних цілях) Вантажні автомобілі (масою понад 3,5 тонни, що використовуються для перевезення вантажів); Таксі; Автобуси та мікроавтобуси; Мотоцикли, причепи та напівпричепи (з об’ємом двигуна більше 50 кубів); Причепи та напівпричепи (Причепи, що використовуються в комерційних або приватних цілях, з урахуванням їхньої маси та призначення); Малотонажні фургони та вантажопасажирські буси (Автомобілі, що використовуються для перевезення вантажів або пасажирів з малою місткістю); Спеціалізовані транспортні засоби (Такі як навантажувачі, фури, спеціалізовані вантажні фургони та інша техніка, що експлуатується на дорогах загального користування); Комерційні автомобілі (Транспортні засоби, що використовуються для ведення підприємницької діяльності, доставки товарів чи надання послуг).

Як документи необхідні для техогляду?

Для проходження технічного огляду у 2025 році власнику авто потрібно надати:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

Документ про повноваження (для уповноважених осіб).

Ці документи необхідно пред’явити до початку перевірки.

Яка періодичність проходження обов’язкового технічного контролю ?

Для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажних авто вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них – кожні два роки;

Для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі – щороку;

Для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – двічі на рік.

Якщо не пройти техогляд, на водія чекають штрафи. Проте з 2025 року окрім штрафів передбачено відповідальність за недотримання технічних стандартів транспортного засобу. Це може включати санкції за несправні гальмівні системи, пошкодження кузова або шини, що не відповідають вимогам.

Законодавство щодо автомобілів в Україні