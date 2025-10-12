Які автомобілі підпадають під безкоштовне розмитнення?

Крім того, що легкові електромобілі повністю звільнені від сплати мита, акцизу та ПДВ, вони ще й не оподатковуються збором до Пенсійного фонду при першій реєстрації, що складає 3% – 5% від вартості авто, передає 24 Канал з посиланням на WAH.

Також під пільгу щодо безкоштовного розмитнення припадають вантажні електромобілі. Однак вони не обкладаються акцизом та ПДВ. У випадках, якщо авто походить з ЄС та у нього наявний сертифікат EUR.1, то мито також буде 0%.

За таких обставин компанії зменшують витрати на власний автопарк електровантажівок, що сприяє розвитку екологічного транспорту.

Зверніть увагу! Пільга щодо розмитнення не поширюється на ті електроавтомобілі, які мають як електричний, так і дизельний/бензиновий двигун.

Вже з січня 2026 року за електромобілі доведеться сплачувати всі податки. На сайті Державної митної служби йдеться про те, що ПДВ у такому разі становить 20% від митної вартості, а мито – 10% від митної вартості. Крім того, акциз – 1 євро за 1 кіловат на годину ємності батареї.

Таким чином, якщо ввозити електроавтомобіль з 2026 року, вартість якого буде становити 12 тисяч євро, а його акумулятор – 75 кіловатів на годину, то розрахунок податків становитиме: акциз – 75 євро, мито – 1 200 євро, тобто загалом вже 13 275 євро.

Щодо ПДВ, то сума становитиме 2 655 євро (20% від 13 275 євро). Таким чином, загальна сума авто з всіма податками – майже 16 тисяч євро.

Які електромобілі найчастіше купляють українці?