Чому концерн потрапив під санкції?
Санкції увели на тлі повідомлень, що французька компанія може розпочати виробництво дронів в Україні, передає 24 Канал з посиланням на уряд Росії.
Дивіться також Росіяни привласнили собі активи Renault і збираються знову випускати "Москвича"
У санкційному списку Кремля знаходяться іноземні компанії, які працюють у секторі військово-технічного співробітництва. До них застосовують "спеціальні економічні заходи" у відповідь на так звані "недружні дії" щодо Москви.
Ці економічні заходи передбачають:
- заборону на укладання угод, зокрема, зовнішніх торгівельних контрактів;
- обмеження на виконання зобов’язань перед підсанкційними компаніями за договорами, що були укладені раніше;
- заборону на проведення банківських платежів;
- заборону на операції із цінними паперами тощо.
Свій санкційний список Кремль почав складати у травні 2022 року. До нього також потрапили компанії, які проводять діяльність у позавійськових сферах. У червні до цього переліку додали ще одного автовиробника – німецький Daimler Truck AG.
Важливо! Повідомлення про те, що Renault може розпочати виробництво дронів для України з'явилося у червні, зокрема, у France Info. Після цього віцепрем’єр Росії Денис Мантуров заявив, що це розглядатиметься як "недружній крок" до Росії й може завадити поверненню автоконцерну на російський ринок.
Що відомо про роботу Renault в Росії?
Автоконцерн Renault почав працювати на російському ринку на початку 1990-х років.
- Перший офіс був відкритий у 1992-1993 роках.
- У 1998 році виробник уклав угоду з урядом про відкриття спільного підприємства "Автофрамос", на базі якого створили завод повного циклу.
- До 2014 року французька компанія викупила усі частки й стала одноосібним власником підприємства, яке назвали "Рено Росія".
Після вторгнення Росії до України у 2022 році Renault вирішив віддати свої активи Москві за 1 рубль. Але отримав опціон, який дозволяв компанії викупити бізнес протягом 6 років.
Варто знати! Російська влада після цього перепрофілювала "Рено Росія" у завод "Москвич", і на ньому стали збирати копії китайських автомобілів.
Чи справді Renault випускатиме дрони в Україні?
Французький автовиробник Renault SA провів переговори з Міністерством оборони Франції щодо можливості запуску виробництва дронів в Україні. За словами речника компанії, перемовини вже відбулися, проте остаточного рішення поки не ухвалено.
Renault планує реалізувати проєкт у співпраці з невеликою французькою оборонною компанією. Мета ініціативи – створити виробництво на території України, на безпечній відстані від лінії фронту.
Дрони, виготовлені в рамках цього проєкту, можуть бути використані як Збройними силами України, так і армією Франції.