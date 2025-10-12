Чому концерн потрапив під санкції?

Санкції увели на тлі повідомлень, що французька компанія може розпочати виробництво дронів в Україні, передає 24 Канал з посиланням на уряд Росії.

У санкційному списку Кремля знаходяться іноземні компанії, які працюють у секторі військово-технічного співробітництва. До них застосовують "спеціальні економічні заходи" у відповідь на так звані "недружні дії" щодо Москви.

Ці економічні заходи передбачають:

заборону на укладання угод, зокрема, зовнішніх торгівельних контрактів;

обмеження на виконання зобов’язань перед підсанкційними компаніями за договорами, що були укладені раніше;

заборону на проведення банківських платежів;

заборону на операції із цінними паперами тощо.

Свій санкційний список Кремль почав складати у травні 2022 року. До нього також потрапили компанії, які проводять діяльність у позавійськових сферах. У червні до цього переліку додали ще одного автовиробника – німецький Daimler Truck AG.

Важливо! Повідомлення про те, що Renault може розпочати виробництво дронів для України з'явилося у червні, зокрема, у France Info. Після цього віцепрем’єр Росії Денис Мантуров заявив, що це розглядатиметься як "недружній крок" до Росії й може завадити поверненню автоконцерну на російський ринок.

Що відомо про роботу Renault в Росії?

Автоконцерн Renault почав працювати на російському ринку на початку 1990-х років.

Перший офіс був відкритий у 1992-1993 роках.

У 1998 році виробник уклав угоду з урядом про відкриття спільного підприємства "Автофрамос", на базі якого створили завод повного циклу.

До 2014 року французька компанія викупила усі частки й стала одноосібним власником підприємства, яке назвали "Рено Росія".

Після вторгнення Росії до України у 2022 році Renault вирішив віддати свої активи Москві за 1 рубль. Але отримав опціон, який дозволяв компанії викупити бізнес протягом 6 років.

Варто знати! Російська влада після цього перепрофілювала "Рено Росія" у завод "Москвич", і на ньому стали збирати копії китайських автомобілів.

Чи справді Renault випускатиме дрони в Україні?