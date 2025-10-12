Почему концерн попал под санкции?

Санкции ввели на фоне сообщений, что французская компания может начать производство дронов в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на правительство России.

В санкционном списке Кремля находятся иностранные компании, которые работают в секторе военно-технического сотрудничества. К ним применяют "специальные экономические меры" в ответ на так называемые "недружественные действия" в отношении Москвы.

Эти экономические меры предусматривают:

запрет на заключение соглашений, в частности, внешних торговых контрактов;

ограничения на выполнение обязательств перед подсанкционными компаниями по договорам, которые были заключены ранее;

запрет на проведение банковских платежей;

запрет на операции с ценными бумагами и тому подобное.

Свой санкционный список Кремль начал составлять в мае 2022 года. В него также попали компании, которые проводят деятельность во вневоенных сферах. В июне в этот перечень добавили еще одного автопроизводителя – немецкий Daimler Truck AG.

Важно! Сообщение о том, что Renault может начать производство дронов для Украины появилось в июне, в частности, в France Info. После этого вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что это будет рассматриваться как "недружественный шаг" к России и может помешать возвращению автоконцерна на российский рынок.

Что известно о работе Renault в России?

Автоконцерн Renault начал работать на российском рынке в начале 1990-х годов.

Первый офис был открыт в 1992-1993 годах.

В 1998 году производитель заключил соглашение с правительством об открытии совместного предприятия "Автофрамос", на базе которого создали завод полного цикла.

К 2014 году французская компания выкупила все доли и стала единоличным владельцем предприятия, которое назвали "Рено Россия".

После вторжения России в Украину в 2022 году Renault решил отдать свои активы Москве за 1 рубль. Но получил опцион, который позволял компании выкупить бизнес в течение 6 лет.

Стоит знать! Российские власти после этого перепрофилировала "Рено Россия" в завод "Москвич", и на нем стали собирать копии китайских автомобилей.

Действительно ли Renault будет выпускать дроны в Украине?