Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France Info.

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Что известно о производстве дронов в Украине

На днях министр обороны Себастьян Лекорню объявил, что "крупный французский производитель автомобилей" будет заниматься изготовлением дронов в Украине. Однако он не уточнил, о какой именно компании речь.

Источники France Info утверждают, что говорится об автомобильном гиганте Renault. Производитель будет сотрудничать с французским малым и средним предприятием, специализирующимся на оборонной отрасли, с производственными линиями за несколько десятков или сотен километров от фронта.

В ответ на запрос Renault подтвердила, что правительство связалось с ними, однако заявили, что "пока решение еще не принято".

Это партнерство является поворотным моментом, прошедший более чем через три года после начала войны в Украине, и символом во времена перевооружения Европы и объявлений о масштабных инвестициях в оборонную промышленность,

– считают журналисты.

По словам Лекорню, дроны будут предназначаться для Вооруженных Сил Украины, но будут доступны и французской армии. Также Киев будет предоставлять Парижу обратную связь по использованию. Французы на производственных линиях работать не будут.