Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France Info.

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Що відомо про виробництво дронів в Україні

Днями міністр оборони Себастьян Лекорню оголосив, що "великий французький виробник автомобілів" займатиметься виготовленням дронів в Україні. Проте він не уточнив, про яку саме компанію мова.

Джерела France Info стверджують, що мовиться про автомобільного гіганта Renault. Виробник співпрацюватиме з французьким малим і середнім підприємством, що спеціалізується на оборонній галузі, з виробничими лініями за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

У відповідь на запит Renault підтвердила, що уряд зв'язався з ними, проте заявили, що "наразі рішення ще не ухвалено".

Це партнерство є поворотним моментом, що минув більш ніж через три роки після початку війни в Україні, та символом у часи переозброєння Європи та оголошень про масштабні інвестиції в оборонну промисловість,

– вважають журналісти.

За словами Лекорню, дрони призначатимуться для Збройних Сил України, але будуть доступні і французькій армії. Також Київ надаватиме Парижу зворотній зв'язок щодо використання. Французи на виробничих лініях не працюватимуть.