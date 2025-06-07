Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Що відомо про спільне виробництво дронів з Францією

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про запуск нового партнерства в Україні, у рамках якого велика французька автомобільна компанія об'єднає зусилля з французьким оборонним малим або середнім підприємством, щоб створити виробничі лінії в Україні для виготовлення дронів.

Лекорню не уточнив, про який тип дронів мовиться. Відомо, що вони призначатимуться для ЗСУ, а також будуть доступними й для французької армії, аби вони "мали постійну тактичну й оперативну підготовку, що відповідає реаліям" війни в Україні.

За словами глави Міноборони країни, Україна надаватиме зворотний зв’язок щодо використання цих дронів у бойових умовах.

Немає потреби просити французьких громадян працювати на виробничій лінії в Україні,

– підкреслив Лекорню.

Водночас міністр оборони Франції визнав, що українці "кращі розробці дронів і, головне, у формуванні доктрини їхнього застосування".

До речі, нещодавно Верховна Рада звільнила від сплати мита і ПДВ оптоволокно, яке використовується для виробництва для дронів.