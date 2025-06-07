Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Что известно о совместном производстве дронов с Францией

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о запуске нового партнерства в Украине, в рамках которого крупная французская автомобильная компания объединит усилия с французским оборонным малым или средним предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для изготовления дронов.

Лекорню не уточнил, о каком типе дронов говорится. Известно, что они будут предназначаться для ВСУ, а также будут доступны и для французской армии, чтобы они "имели постоянную тактическую и оперативную подготовку, что соответствует реалиям" войны в Украине.

По словам главы Минобороны страны, Украина будет предоставлять обратную связь по использованию этих дронов в боевых условиях.

Нет необходимости просить французских граждан работать на производственной линии в Украине,

– подчеркнул Лекорню.

В то же время министр обороны Франции признал, что украинцы "лучшие в разработке дронов и, главное, в формировании доктрины их применения".

Кстати, недавно Верховная Рада освободила от уплаты пошлины и освободила от уплаты пошлины и НДС оптоволокно, которое используется для производства для дронов.