Renault чекає погодження від Міноборони

За словами речника компанії, перемовини вже відбулися, однак остаточного рішення ще не ухвалено. Renault очікує додаткову інформацію від оборонного відомства, про це повідомив Bloomberg, інформує 24 Канал.

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У рамках потенційного проєкту Renault має намір співпрацювати з невеликою французькою оборонною компанією. Йдеться про створення виробничих ліній на українській території, на безпечній відстані від лінії фронту – за десятки або сотні кілометрів.

Зауважте. Дрони, виготовлені в межах ініціативи, можуть використовувати як Збройні сили України, так і армія Франції.

Чи відомо про позицію Франції

У французькому Міноборони не коментують участь Renault у проєкті. Водночас міністр оборони Себастьян Лекорню підтвердив, що один з великих автовиробників Франції справді планує спільну роботу з оборонною компанією для організації виробництва безпілотників в Україні, однак назву бренду не озвучив.