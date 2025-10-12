Какие автомобили подпадают под бесплатную растаможку?

Кроме того, что легковые электромобили полностью освобождены от уплаты пошлины, акциза и НДС, они еще и не облагаются сбором в Пенсионный фонд при первой регистрации, что составляет 3% – 5% от стоимости авто, передает 24 Канал со ссылкой на WAH.

Также под льготу по бесплатной растаможке подпадают грузовые электромобили. Однако они не облагаются акцизом и НДС. В случаях, если авто происходит из ЕС и у него имеется сертификат EUR.1, то пошлина также будет 0%.

При таких обстоятельствах компании уменьшают расходы на собственный автопарк электрогрузовиков, что способствует развитию экологического транспорта.

Обратите внимание! Льгота по растаможке не распространяется на те электроавтомобили, которые имеют как электрический, так и дизельный/бензиновый двигатель.

Уже с января 2026 года за электромобили придется платить все налоги. На сайте Государственной таможенной службы говорится о том, что НДС в таком случае составляет 20% от таможенной стоимости, а пошлина – 10% от таможенной стоимости. Кроме того, акциз – 1 евро за 1 киловатт в час емкости батареи.

Таким образом, если ввозить электроавтомобиль с 2026 года, стоимость которого будет составлять 12 тысяч евро, а его аккумулятор – 75 киловатт в час, то расчет налогов составит: акциз – 75 евро, пошлина – 1 200 евро, то есть в целом уже 13 275 евро.

По НДС, то сумма составит 2 655 евро (20% от 13 275 евро). Таким образом, общая сумма авто со всеми налогами – почти 16 тысяч евро.

Какие электромобили чаще всего покупают украинцы?