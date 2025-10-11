Это свидетельствует о росте популярности электротранспорта среди украинских водителей, сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.
Большинство новых регистраций пришлось на легковые автомобили – 8967 единиц. Из них 2261 авто были новыми, что на 160% больше, чем в сентябре 2024 года.
Остальные – 6706 машин – это подержанные электромобили, ввезенные из-за рубежа, и их количество также выросло на 104%, – говорится в сообщении.
Электроавтобусы тоже востребованы?
Сегмент коммерческого электротранспорта также показал положительную динамику: из 223 зарегистрированных авто 46 были новыми, тогда как в прошлом году таких было только 13 из 132. Кроме того, на дороги страны вышли два новых электробуса, что свидетельствует о постепенном обновлении общественного транспорта.
Какие модели авто самые популярные?
Среди новых электромобилей наиболее популярной моделью стал VOLKSWAGEN ID.UNYX – 432 регистрации за месяц. На втором месте – BYD Song Plus с 276 авто, далее следуют BYD Leopard 3 (150), HONDA eNS1 (143) и ZEEKR 7X (128).
Среди подержанных электромобилей лидером осталась TESLA Model Y – 929 регистраций, далее следуют:
TESLA Model 3 (738),
NISSAN Leaf (651),
KIA Niro (431),
RENAULT Zoe (311).
Заметьте. Такие результаты указывают не только на рост спроса на электромобили, но и постепенное изменение транспортных приоритетов украинцев в пользу более экологичных и экономичных решений. Рынок электромобилей в Украине продолжает активно развиваться, и показатели сентября это подтверждают.
Какова ситуация на рынке электромобилей?
Аналитики ИДА считают, что рост сегмента электромобилей будет продолжаться до конца 2025 года. Спрос обусловлен предстоящим повышением НДС на растаможку авто.
Популярность электромобилей наблюдается несколько месяцев подряд, так в августе в Украине было зафиксировано более 7,9 тысяч регистраций BEV.